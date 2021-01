Eugenio Derbez revela que 'De Viaje con los Derbez' habría acelerado el divorcio de su hija

Estados Unidos.- Luego de que hace más de un año se estrenara la primera etapa de la serie De Viaje con los Derbez, el actor Eugenio Derbez quien es el productor y protagonista de la misma, reveló detalles acerca de la nueva temporada que se estrenará este 2021 a través de Amazon.

El comediante mexicano declaró que la segunda temporada fue grabada mientras se recorrían las carreteras de Estados Unidos, en espacios abiertos y señala que a pesar de que la experiencia fue mejor y diferente a la anterior, la decisión de hacerla fue difícil y sobre todo, hablar del tema de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Hay cosas personales... Fue una gran discusión saber si íbamos a hablar de lo que sucedió con mi hija, porque acaba de pasar por un divorcio y de alguna manera todo esto empezó en Marruecos, quizá no fue lo que hizo que se separaran, pero sí aceleró el proceso. No sabíamos si hablar de ello o no, porque fue de las cosas más complicadas que hemos pasado como familia. Decía cómo lo hablaremos y hasta dónde", contó el comediante en la presentación de los adelantos de Amazon para este 2021.