Galilea Montijo 'estalla' en Televisa y arremete contra producción de 'Hoy': "La cag..."

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy, la famosa y querida conductora, Galilea Montijo, ha 'estallado' en contra de la producción del matutino de Televisa y ha arremetido en contra de este debido a que asegura que se pasaron con uno de sus compañeros, Arath de la Torre, y que "la cag..." con él.

La mañana de este martes 26 de enero, nuevamente en los foros del famoso matutino de la empresa San Ángel, los conductores del programa han causado mucho furor entre sus miles de espectadores que no pudieron evitar notar la palabrota con la que Montijo se expresó hacia el equipo de producción del programa.

Todo ocurrió cuando Galilea estaba participando en el '¿A Dónde Voy?', en el cual estaban disputando el primer puesto Arath y la querida actriz, Laura Flores, pero que al final no pudieron sumar más puntos debido a que en las imágenes le pusieron como locación el StoneHenge, el cual debía describir ella y ser adivinado por él.

Por cuestión de tiempo y la gran dificultad de esta locación, perdieron la oportunidad de ganar en el juego, por lo que Galilea al pararse frente a la gran pantalla para su segunda ronda con Lambda García, aseguró que la producción encargada de elegir las locaciones se la habían "cag...".

¡Ay! Se la cag...", dijo Galilea mientras que sus compañeros le explicaban el porque del nombre de las edificaciones de piedra.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que a la querida conductora se le escapa una palabrota al aire, pues la semana pasada al ser asustada por Paul Stanley no se pudo contener y le gritó "cab...", algo que causó mucho revuelo pues, es un programa familiar en el que no está bien visto esta clase de lenguaje.

