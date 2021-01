Golpe a la Reina Isabel II: Exesposa de Andrés confiesa 'traición' a la monarca

Reino Unido.- Recientemente, Sarah Ferguson, la exesposa del Príncipe Andrés, ha dado mucho de que hablar en el Reino Unido después de que confesara la 'traición' hacia la Reina Isabel II. Hacer esto durante la cuarentena, sin duda alguna fue un fuerte golpe a su exsuegra.

Hace casi 25 años de que Ferguson se separó del duque de York, el llamado hijo favorito de la monarca de 94 años, debido a una infidelidad por parte de ella con su contador. Fuentes cercanas aseguran que la abuela del Príncipe William y el Príncipe Felipe de Edimburgo no puede verla, pues aún sigue latente el rencor de ese desliz que fue exhibido por medios locales en 1996.

Actualmente, la madre de la Princesa Beatriz y la Princesa Eugenia mantiene una estrecha relación de amistad con su expareja, tanto que hasta han pasado juntos el aislamiento del Covid-19, pero parece que eso no ha propiciado un acercamiento entre ambas mujeres, pues en una reciente entrevista reveló su 'traición'.

Sarah sin tapujos confesó que no pudo con la tentación y decidió ver The Crown, la serie de Netflix que cuenta la historia de Isabel II en el trono del Reino Unido que ha despertado la molestia e indignación por parte de la familia real británica, asegurando que a ella le ha parecido "preciosa", refiriéndose especialmente a la manera en la que recrearon su boda con Andrés.

"Me pareció que se había grabado de una forma preciosa. La fotografía es excelente y me encantó la forma en que incluyeron mi boda", afirmó sin ningún pudor en declaraciones a Us Weekly.