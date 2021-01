José Eduardo Derbez estalla en 'Hoy' y revela si tiene un hijo 'perdido': "No mam..."

Ciudad de México.- El famoso comediante y actor mexicano, José Eduardo Derbez por fin rompió el silencio y reaccionó al rumor de que tiene un hijo 'perdido' en el estado de Chihuahua.

En días pasados se volvió viral un video de TikTok en donde una mujer aparece mostrando a un bebé y alega que este pequeño es hijo de José Eduardo, sin aclarar que se trate de una broma o si es una acusación real.

Ahora el menor de los herederos varones de Eugenio Derbez brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para aclarar esta situación y desmentir tajantemente que tenga un hijo no reconocido.

José Eduardo explicó que él se tomó con mucho humor la falsa noticia, sin embargo, estalló contra la chica que grabó el TikTok y aseguró que no supo hacer la broma como debía.

Hay que echarle más ganitas, no nomás soltarlo, si lo ví (el chiste) y mucha gente se lo creyó y me decían 'hazte la prueba de ADN, qué mal padre' y yo así de no mam...".