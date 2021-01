Luz María Zetina se queda dormida en programa de Televisa y 'Sale el Sol' la 'destroza'

Ciudad de México.- Luz María Zetina, famosa y querida conductora de Imagen Televisión, ha revelado que vivió uno de sus más grandes 'osos' en su carrera televisiva cuando conducía Netas Divinas, pues en pleno programa de Televisa no pudo más y se quedó dormida, algo por lo que sus compañeros en Sale el Sol no pudieron evitar 'destrozarla' en burlas.

Zetina tiene una larga trayectoria como conductora de espectáculos, y uno de los programas a los que ha pertenecido ha sido el de Netas Divinas, el cual se transmite por Unicable, perteneciente a Televisa, dónde en una ocasión estaba tan cansada, debido a que dormía solo tres horas en la noche, no pudo más y en pleno show cabeceó y cerró los ojos unos momentos.

Yo solo me he quedado dormida al aire, en vivo de un programa de televisión. Yo conducía el programa. Estábamos en Netas Divinas, yo estaba amamantando a Fátima, dormía como tres horas en la noche... De hecho sale en YouTube, yo agarrándome la cara de no poder más y se ve como me estoy quedando dormida", contó Luz María.