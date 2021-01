Ninel Conde reaparece en redes y revela qué ocurrirá con sus cuentas hackeadas

Ciudad de México.- El 24 de enero las cuentas de Facebook e Instagram de Ninel Conde fueron tomadas por piratas cibernéticos, quienes ocultaron todas sus publicaciones, lo que sorprendió y alarmó a sus numerosos seguidores.

Es así como este día, la cantante y actriz mexicana actualizó su situación con nueva información, pues a través de su cuenta de Twitter publicó un par de videos donde detalla que sus equipos de redes sociales ya se encuentran trabajando para recuperar sus plataformas.

Gracias a Dios todo mi equipo de redes ya está trabajando para recuperarlas y que no se haga mal uso y el equipo de Facebook no están apoyando para que vuelvan las redes a nuestro poder. Quiero decirles que lo que se esté publicando tanto en Facebook como Instagram no tiene nada qué ver conmigo ni con nuestras ideas", dice la famosa.