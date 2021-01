Omar Chaparro presume a su hija en Instagram y le dedica tierno mensaje de cumpleaños

Ciudad de México.- El actor y conductor Omar Chaparro sorprendió a sus fanáticos de redes sociales tras hacer una conmovedora publicación donde presume a una de sus hijas y aprovecha para felicitarla por su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de ¿Quién es la máscara? compartió una serie fotografías y un video en los que muestra a su hija mayor Andrea durante sus diferentes etapas de vida y además le dedica un sentido mensaje por su cumpleaños 19.

Hace 19 años llegó @andreaxchaparro a nuestras vidas, esta lentejita de pelo chino que solo ha venido a llenarnos de alegría. Andrea a veces te miro y me quedo hipnotizado viendo tus ojos, me pregunto en qué estás pensando, te siento como una extensión de mi ser y sin embargo no logro descifrar el ADN que tienen tus sueños".