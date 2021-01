¿Se operó? Aislinn Derbez se muestra como nunca antes en video de Instagram

Ciudad de México.- La famosa actriz de cine y televisión, Aislinn Derbez, es conocida por tener una espectacular talento para todo aquello que emprende, sin embargo, también es considerada una de las más bellas en el medio artístico.

Aunque para muchos, ella no necesita arreglitos con el cirujano, la exesposa de Mauricio Ochmann sorprendió al verse con un ‘look’ distinto en sus historias de Instagram.

¿Qué opinan de mi nuevo 'look'? Y también como que me operé la nariz, me puse algo en los labios, botox", dijo Aislinn, mientras mostraba su radical cambio.