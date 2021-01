¡Sí se operó! Gustavo Adolfo Infante admite que se hizo 'arreglitos' y muestra la cicatriz

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 26 de enero el famoso periodista, Gustavo Adolfo Infante, reapareció en Imagen Televisión luego de ausentarse para recuperarse de una supuesta cirugía estética.

Ayer el también especialista en espectáculos, Álex Kaffie, informó mediante sus redes sociales que el conductor de De primera mano no asistiría al programa debido a que se había sometido a un nuevo 'arreglito estético'.

Esta mañana Adolfo Infante apareció en el matutino Sale el Sol como conductor invitado y aquí aprovechó para admitir que se había sometido a una nueva cirugía para reducir su papada.

El conductor apareció luciendo blazer y camisa blanca, pero también una mascada para ocultar la inflamación de su tratamiento.

¿Por qué creen que traigo esto? Pa' que no se me note la cicatriz, me hice bichectomía apenas el viernes y me hice liposucción de papada", explicó.