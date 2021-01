Sofía Rivera Torres comparte importante mensaje para sus fans a través de Instagram

Ciudad de México.- La famosa conductora de Qué Importa, Sofía Rivera Torres, deslumbró a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, luego de mostrar su gran belleza en su último post.

Sin embargo, más allá de demostrar ser bella por fuera, enseñó que también lo es por dentro, pues dejó un mensaje, el cual nació después de reflexionar sobre algunas pláticas con sus fans, quienes la cuestionaron sobre las críticas.

Lee también: Sofía Rivera Torres hipnotiza a sus miles de seguidores con su alucinante mirada

Estos días he estado platicando con algunos de ustedes por mensaje privado. He notado que, sobre todo mis mujeres preciosas, son muy duras con ellas mismas. Que si tu cuerpo no está como quisieras, o tu economía, o tu casa, o tu vida, etc".