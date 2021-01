Tras último proyecto en Televisa, reconocida actriz llega a 'VLA' con fuertes revelaciones

Ciudad de México.- Lety Calderón, una muy querida y reconocida actriz de Televisa, después de haber terminado con el último proyecto que tenía en la televisora hasta el momento, Imperio de Mentiras, ha llegado con fuertes revelaciones a Venga la Alegría, dónde desmintió a Yadhira Carrillo sobre los motivos que la llevaron a ser internada tras contagiarse de Covid-19.

Calderón con sus declaraciones desmintió a Carrillo al decir que ella decidió buscar una cama en el hospital por recomendaciones de su doctora, debido a que años antes tuvo una neumonía, la cual volvió ahora con su contagio de coronavirus. Señaló que esa fue la verdadera razón de que llegara al nosocomio y estuviera dentro una semana en lo que se normalizaba su nivel de oxigenación.

Cabe recordar que el pasado lunes 25 de enero, Yadhira dijo que fue Juan Collado Jr. quién tuvo que llamar de emergencia a varios hospitales hasta encontrar camas ya que su madre estaba "morada" ante la falta de oxigenación.

Fue difícil tomar la decisión de buscar una cama, porque yo pensé que lo podía manejar aquí en casa, pero no, poco a poco los síntomas fueron... Fui en decaimiento. Yo tuve neumonía y sé que estoy tocada de mis pulmones y por eso no lo dude cuando la doctora me dijo: 'Oye, no estás oxigenando bien, vamos a buscar una cama'", aseguró la actriz.

De igual manera, Lety expresó que lo que la ayudó a salir adelante fueron sus dos hijos ya que pensaba en que no podía dejarlos solos y eso le dio su empuje, además de la ayuda que le brindó su médica para movilizarse rápido y pedir que se internará para que su salud no se viera afectada.

A mí me dio mucho miedo, porque por supuesto que lo primero en lo que pienso es en mis hijos, en que no puedo dejarlos solos y que no puedo estar mal. Desde que tengo a mis hijos me he cuidado muchísimo en todo sentido", finalizó.