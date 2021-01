TV Azteca humilla al programa 'Hoy' desde 'Venga la Alegría' y hunde a Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este martes 26 de enero, mediante las redes sociales de Venga la Alegría los publicistas de TV Azteca han humillado al famoso programa de Hoy, exhibiendo que han superado por mucho al matutino de Televisa, sin duda alguna hundiendo a su competencia en popularidad con el público.

Este martes 26 de enero el matutino del Ajusco se promocionó con el #EsMartesPara, y así mantener contacto con sus espectadores, estrategia que también utiliza diariamente el programa Hoy, el cual se sobrepuso al de su competencia y terminó siendo tendencia número uno en redes sociales como Twitter.

Como se sabe, los estilos de formatos que manejan dichos matutinos miden su éxito en base a las opiniones del público, así que la producción compartió su logro con mucho orgullo, exhibiendo que la estrategia de interactuar con los televidentes mediante el hashtag no le sirvió al matutino de la televisora San Ángel.

Ante esto cientos de sus miles de espectadores se pronunciaron al respecto y en vez de felicitar al programa, se lanzaron en contra de ellos debido a que aseguran que dan favoritismo en el juego 'Sin Palabras' y que solamente por eso ya no les importaba si estaban o no en tendencias en redes sociales.

Ya no me importa su trending, porque no son parejos en los comentarios después del juego Sin Palabras",

Porque siempre leen los comentarios en contra del Favorito sí hay muchos en contra del pueblo eso es favoritismo", fueron algunos comentarios.