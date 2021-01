Twitter elimina la cuenta de León Larregui por difundir 'fake news' sobre la vacuna de Covid-19

Ciudad de México.- Tal como lo había informado la red social de Twitter, esta comenzó a eliminar todas aquellas cuentas que se dediquen a divulgar noticias falsas o sin fundamento sobre las vacunas de Covid-19.

Un claro ejemplo de esto, fue la famosa actriz de televisión, Paty Navidad, quien además difundió diversas teorías conspirativas sobre la pandemia.

En esta ocasión, fue el turno del famoso cantante mexicano, León Larregui, quien recientemente se quedó sin su cuenta de Twitter, luego de publicar un tuit contra los nuevos parámetros establecidos por la plataforma digital.

No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aun, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí… pero es la verdad”, escribió Larregui.