Vicente Fernández rompe en llanto y recrimina a aquellos que le "dieron la espalda" por su escándalo

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional mexicano, Vicente Fernández, en la reciente entrevista que tuvo con Mara Patricia Castañeda, mientras hablaba sobre su escándalo con la fan a la que aseguran 'manoseó', no pudo contenerse y rompió en llanto, asegurando que se sentía muy mal, ya que personas que el creía estaban para él le habían "dado la espalda".

El interprete de Estos Celos, aseguró que nunca fue su intención propasarse con la mujer y lo que había pasado solo fue "un accidente" que sacaron de contexto, pues el momento fue capturado justo cuando trataba de quitar su mano de su abdomen.

Una vez que señaló esto, el patriarca de los Fernández, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos dijo que creía que era de muy "mal gusto" que personas que decían "respetarlo" y "admirarlo" lo hayan visto como un "acosador" y no lo apoyaran.

Ante esto recalcó que él nunca se había visto en medio de declaraciones de ducha índole, por lo que debieron de haberle dado el beneficio de la duda en vez de "darle la espalda" tan rápido.

No no'más a ella le pido disculpas, sino a todo mi público, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Yo nunca había hecho una cosa escandalosa y ahora está saliendo lo de hace 3 años; se me hace de mal gusto que la gente que según me querían y respetaban, se volteó. Si ellos lo ven en vivo, no lo toman tan en cuenta", expresó afectado.