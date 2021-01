VIDEO: Kimberly Flores rompe el silencio y revela si era bailarina exótica en Guatemala

Monterrey, Nuevo León.- Por más esfuerzos que hace, la modelo Kimberly Flores no puede quitarse de encima el supuesto oscuro pasado que acarrea desde Guatemala, pues fue cuestionada sobre si es verdad que trabajó en un club nocturno como bailarina.

A través de sus historias de Instagram, la también entrenadora fitness respondió a la pregunta de uno de sus fans, quien le preguntó si es verdad que alguna vez se desempeñó como bailarina exótica en donde, según rumores, se hacía llamar ‘Cory’.

No, no es cierto, pero creo que si hubiera trabajado ahí lo hubiera dicho , a mucha honra trabajo es trabajo y se respeta el trabajo de cada quien”, respondió la famosa.

Estas especulaciones surgieron en febrero de 2019 cuando se filtró en redes sociales un presunto video en el que se ve bailando en el tubo a la entonces prometida vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, quien según se dedicaba a ello antes de estar con el cantante.

Esto ganó aún más fuerza cuando ese mismo año, Becky Colombani, madre de Kimberly, reveló en de redes sociales que su hija es una interesada y en múltiples ocasiones le fue infiel a Edwin, e incluso aseguró que sí llegó a trabajar en un ‘téibol dance’ de Guatemala.

Trabajó en una de esas partes donde bailan las mujeres así pero bien feo, yo no estoy en contra de las bailarinas, porque el bailar no te hace que seas una persona mala porque, uno puede trabajar para sus hijos, pero ella no trabajaba para sus hijos, ella trabajaba para irse, que le pagaran y se iba a los hoteles de lujo (...) se iba 2, 3 días a encerrarse y hacer de todo”, relató