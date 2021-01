Violeta Isfel cuenta cómo pudo ser la relación entre Eleazar Gómez y Danna Paola

Ciudad de México.- El actor, Eleazar Gómez, quien se encuentra actualmente en prisión por haber agredido a su ahora exnovia, la modelo peruana, Tefi Valenzuela.

Luego de dicho crimen, salieron más exparejas del artista, quienes aseguraban haber sufrido varios actos de violencia por parte del galán de telenovelas, no obstante, de entre todas destacó la cantante, Danna Paola.

Como bien se sabe, recientemente salió a la luz, que la intérprete de Sodio, también habría sido víctima, sin embargo, la artista se negaría a hablar de tal caso y asegura que lo comunicaría en su debido tiempo.

En su encuentro con los medios de comunicación, la actriz, Violeta Isfel, quien trabajó con ambos en la telenovela juvenil, Atrévete a soñar, habló sobre cómo pudo ser la relación que existió entre ellos.

No obstante, dejó completamente en claro, que esto a ella no le constaba, pues simplemente eran rumores que se esparcían entre la producción.

Se escapaban, por supuesto, ellos se escapaban, que a nosotros nos constara, por supuesto que no, yo nunca los vi besarse, no los vi abrazarse, yo nunca vi eso, que si se nos perdían y que eran adolescentes, pues claro, puedo decir que tenía sospechas, más no puedo decir que hayan tenido una relación", contó Isfel.