Viuda de José Ángel García niega pleito con Gael García Bernal por fotos del cadáver del actor

Ciudad de México.- Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, volvió a dar la cara para defenderse de las críticas que ha recibido pues compartió algunas fotografías del cadáver de su esposo dentro del féretro.

A pesar de que la actriz ya había confesado que este fue uno de los últimos deseos del fallecido actor de Televisa, Bella dio una entrevista al programa Despierta América para hablar nuevamente de su controversial decisión.

(José Ángel) era una persona de un carácter muy jovial, un carácter muy jocoso, y un sentido del humor un poquito negro. Me dijo, yo no te quiero ver llorando el día de mi funeral, yo quiero que estés tranquila, quiero que pongas música de los Beatles, de Led Zeppelin… y todas estas cosas lamentablemente no se pudieron poner porque ya no hubo tiempo, por lo menos dije, esa foto que él me pidió, era su última voluntad porque él quería que yo sintiera que él estaba ahí conmigo", detalló.