Adiós 'Hoy': Televisa despediría a Martha Figueroa ¿por acusaciones de "abuso" contra su hijo?

Ciudad de México.- Tal parece que muy pronto la famosa periodista de espectáculos, Martha Figueroa, deberá decirle adiós al programa Hoy, debido a que Televisa no cree que sea conveniente el seguir teniendo dentro de sus filas a la conductora, ¿debido a las acusaciones en contra de su "abuso" de su hijo, Alex Vaca Figueroa?

Como se sabe, el pasado martes 26 de enero, una mujer mediante Twitter aseguró que el hijo de Figueroa había abusado de ella en una fiesta y que nunca lo denunció porque Martha la había amenazado y culpado de dicha situación, por haber aceptado ir a una fiesta con él.

Sin embargo, esa no es la razón de que la televisora piense en despedirla, sino que es por "entrometida" y que en el matutino de Televisa no la quieren sus compañeros, ya que aseguran que ella es una mujer de "sangre pesada", que no sabe cuándo guardar silencio y siempre está metiéndose en la vida de los demás.

Inclusive Chacaleo señaló que Magda Rodríguez intercedió mucho tiempo por Martha y la rescató pese a que protestaron Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pero ahora que es Andrea Rodríguez la encargada de Hoy, aseguran que muy pronto Figueroa deberá decirle adiós al famoso programa .

Televisa pide renuncia de Martha Figueroa por lengua larga. Magda Rodríguez había mantenido a Figueroa en Hoy, pero tras la partida de la productora su estadía en el matutino no sería conveniente, principalmente por su lengua larga

De igual manera, el programa de YouTube aseguró que Figueroa está consciente de que muy pronto en la televisora San Ángel le informarán que ya no seguirá trabajando para ellos, tomó la decisión de participar en el aniversario de Ventaneando, esperando pronto integrarse a las filas de TV Azteca.

Tan consciente estaba la periodista que su trabajo pendía de un hilo, justo la semana pasada se tragó su orgullo y participó en el vespertino de Pati Chapoy por los 25 años de Ventaneando. Esto con la esperanza que su exjefa le de trabajo en TV Azteca una vez sea despedida de Televisa", aseguró el narrador.

Fuente: YouTube @chacaleo