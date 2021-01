¿Adiós Televisa? Escalona tiene error en vivo y promociona a TV Azteca en 'Hoy'

Ciudad de México.- En más de una ocasión la artista mexicana, Andrea Escalona, ha confesado el gran recuerdo que guarda a TV Azteca y esta miércoles quedó más que claro pues les dio promoción durante el programa Hoy.

En su más reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la conductora confesó que ella no salió en malos términos de la televisora del Ajusco e incluso aseguró que le rogaron para que se quedara, sin embargo, Andrea no aceptó porque no podía estar en un lugar donde su madre Magda Rodríguez no era bien vista.

También lee: Tras pleito con productora de 'Hoy' y Galilea Montijo, 'El Burro' regresará al programa

Durante la mañana de este 27 de enero del 2021, Escalona tuvo tremendo error y mencionó a su exempresa en plena transmisión en vivo del matutino de Las Estrellas.

Todo ocurrió cuando el elenco de Hoy participaba en el juego de Los Cuadros y Andrea tenía que lograr que la invitada Mariana Ochoa adivinara el nombre del galán de novelas, Andrés Palacios.

También lee: "Es una estupidez": Elenco de 'VLA' estalla en contra de 'Hoy' por criticar a Nath Campos

Estaba en Azteca", gritó Andrea 'sin pelos en la lengua'.

Escalona de inmediato se dio cuenta de que había cometido tremendo error pues una de las cosas prohibidas en Televisa es mencionar a la competencia, por lo que de inmediato trató de resolverlo.

Estaba en la otra empresa, en el Ajusco", añadió Escalona con cara de susto.

Fuente: Programa Hoy