Alfredo Adame cuenta cómo pasó de ser piloto de avión a galán de telenovelas

Ciudad de México.- En tiempos recientes, el famoso actor de telenovelas, Alfredo Adame, se ha convertido en una enorme figura de la polémica y el escándalo, pues ha dado mucho de qué hablar por sus pleitos tanto familiares, como con otros artistas.

Sin embargo, algo que pocos conocen de este actor, es que él no llegó a la actuación por ser uno de sus mayores sueños en la vida, pues antes de la televisión el fue piloto de aviación.

En su reciente entrevista para el programa, Sale el Sol, en la sección Juanito Driver, Adame contó cómo fue que llegó a protagonizar varios melodramas de la televisión.

Según contó el actor, al terminar la preparatoria estudió la carrera de piloto privado, luego de conseguir su licencia, para 1982 acabó su carrera de piloto comercial.

Alfredo relató, que ya tenía algo de experiencia haciendo comerciales, pero que un día al acompañar a una exnovia a un casting de comerciales, donde sin esperarlo, lo invitaron a ser la imagen publicitaría de la marca anunciar.

Tras esto, la directora de contratación artística de Televisa lo contactó para que se les uniera en su catálogo de actores de telenovela, sin embargo, Adame no estaba seguro de tomar esta nueva profesión.

Pasa el tiempo, y un día me contacta la que era la directora de contratación artística de Televisa, le digo, ‘es que mira, mi giro no es la actuada, es la volada’, entonces me llevan con Emilio Azcárraga, Don Emilio Azcárraga, 'El Tigre' y dice, ‘a este es el cab… que no quiere venirse a trabajar con nosotros’”, contó Alfredo Adame.