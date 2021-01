Carlos Cuevas cuenta cómo fue que logró salvar su voz tras las secuelas del Covid-19

Ciudad de México.- Hace unos meses, el famoso cantante de boleros, Carlos Cuevas, confirmó que llegó a padecer la enfermedad viral, Covid-19, de la cual pudo salir bien librado, sin embargo, le dejó una serie de secuelas.

En pasadas entrevistas, el famoso bolerista mencionó que estas le afectaron gravemente a su salud, pero, en su reciente encuentro con los medios de comunicación, confesó que estuvo a poco de perder la voz.

Se me quemó lo que circunda a mis cuerdas vocales, el cartílago, pero gracias a todas las medicinas que me dieron, pero no, yo ya estoy feliz, contento porque estoy completamente bien", dijo Carlos.