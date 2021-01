Cynthia Rodríguez se sincera y revela que le rompieron el corazón: "Pensaba que era el bueno"

Ciudad de México.- La famosa conductora, actriz y cantante, Cynthia Rodríguez reveló recientemente durante una entrevista para 'La Chicuela' momentos y situaciones que han ocurrido en su vida, mismas que jamás había contado.

Fue a través de una entrevista vía zoom, donde la novia del cantante Carlos Rivera, abrió su corazón e hizo maravillosas confesiones para Blanca Martínez, 'La Chichuela', que dejaron a todos sus fanáticos sorprendidos, pues jamás imaginaron que la guapa conductora de Venga la Alegría habría sufrido por amor.

Rodríguez afirmó haber pasado por situaciones en las que consideraba haber estado en el lugar correcto, como cuando conocía a un chavo del cual se enamoraba y juraba amor eterno y que, al final de cuentas no resultaba. Ante el asombro de la famosa en el mundo grupero, Cynthia contó su experiencia de cómo le habían roto el corazón.

Una vez me gustaba un chavo y dije, ¿por qué no? yo voy a invitarlo a salir. Voy, es que fíjate que he notado que tú y que yo...y me dice: no pues, yo creo que estás confundida", contó la conductora.

Estoy acostumbrada a que el hombre dé el primer paso, pero dije un día: Qué tal que es el bueno, me voy a armar de valor. ¡Y me batea!", agregó.