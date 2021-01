¿Difundió video por venganza? Ex de Vicente Fernández Jr. explota contra Chapoy y le responde

Ciudad de México.- Durante su reciente entrevista telefónica para el programa de espectáculos, De Primera Mano, Karina Ortegón, exesposa de Vicente Fernández Jr., aprovechó para aclarar su reciente polémica y arremetió contra Pati Chapoy.

Esto luego de que la conductora de Ventaneando insinuara que ella tuvo que ver en el escándalo de su exsuegro, Don Vicente Fernández.

Si me pudieras dar la facilidad de decirle directamente a la señora Chapoy, que nada más recuerde que ella es mujer, no sé si tenga hijas, no sé si tenga nietas o tenga a alguna mujer a quien ella realmente ame, cuide y valore".