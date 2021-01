En estado de ebriedad, conductora de 'Sale el Sol' cae al suelo al salir de restaurante

Ciudad de México.- El pasado martes 26 de enero, una de las conductoras del programa Sale el Sol ha dejado impactados a miles de espectadores al confesar en pleno programa en vivo de Imagen Televisión que una vez estuvo en tal grave estado de ebriedad por beber de más junto a su esposo, que al salir del restaurante en el que estaban se fue directo al suelo al no poder mantener el equilibrio.

Para mayor sorpresa del público del matutino, fue Talina Fernández quien contó dicha escena, revelando que fue la peor borrachera que había tenido en toda su vida. Esto dejó perplejos a sus compañeros, los que nunca se imaginaron que ella podría llegar a alcoholizarse a tal grado.

Estaba casada de mi segundo marido y fuimos a cenar a un restaurante llamado el Estoril, estaba ebria perdida, bebí licor de pera, delicioso y salimos del Estoril el hombre y yo y tal cual, derechita ¡Pum! caí mi amor", recordó Fernández.

La llamada 'Dama del Buen Decir' señaló que esto pasó porque al salir el aire helado golpeó su pecho y eso aumentó su estado de ebriedad y terminó cayendo de boca, aunque no recuerda muy bien el evento y no sabe si alcanzó a meter una mano o si su marido la ayudó. Por fortuna, no se rompió ningún hueso y al final su pareja en ese momento la cargó para ponerla de nuevo sobre sus pies.

Caí de boca, no me rompí nada, debí de haber metido la mano o algo. Él me levantó. Pero lo peor de todo fue la cruda, horrible, pero sí me puse uy.... Me pegó el aire y me dio el borrachazo", finalizó Talina.

