Esposa de 'El Capi' Pérez cuenta como es que lidian con los celos en su matrimonio

Ciudad de México.- Es conocido por muchos, que el famoso conductor de Venga la Alegría, 'El Capi' Pérez, ha logrado tener una maravillosa relación en su matrimonio con la influencer, Sandra Itzel.

Sin embargo, muchos se han preguntado como es que han conseguido afrontar temas complicados de pareja, como lo son los celos y las discusiones por alguna diferencia entre ambos.

A través de sus historias de Instagram, la guapa celebridad de Internet, Itzel, decidió responder a esto, luego de que una fan le cuestionara sobre el tema.

El chiste es no tener celos, porque si tú tienes celos, entonces no confías en tu pareja y si tu pareja te cela es porque no hay confianza, entonces, que están haciendo juntos ¿no?".