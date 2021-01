Internautas aseguran que Bárbara de Regil es 'hombre' tras publicar esta foto en redes sociales

Ciudad de México.- La famosa influencer fitness, Bárbara de Regil, nuevamente fue el blanco de las críticas y malos comentarios de los internautas, luego de que mostrara una foto suya después de hacer ejercicio.

Aunque muchos han hablado mal de la complexión atlética de la actriz, en esta ocasión los usuarios de Instagram destacaron que su zona pélvica resaltaba bastante, cosa que muchos usaron para burlase.

Wow se ve como hombre pobre", "Ella no se miró bien en el espejo parece que tuviera un pamper puesto", "Esta foto publicada no le favorece, se pronuncian partes corporales y generarán incomodidad al género", "Realmente a mí no me sorprendió en absoluto su anatomía… solo aquella parte de abajo me dio mucha risa" escribieron los internautas.