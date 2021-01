Katy Perry y Orlando Bloom frenarían sus intenciones de casarse por una fuerte razón

Estados Unidos.- Una de las parejas más queridas por el público es la de Katy Perry y Orlando Bloom, quienes hace 5 meses recibieron a su hija y tienen muchos planes como padres y pareja, pero en lo que sí de plano no piensan por el momento, es en casarse.

De acuerdo con reportes de fuentes internacionales, aseguran que mientras la cantante y el actor estuvieron planeando su boda, lo que más sintieron las estrellas de Hollywood fue un estrés tremendo que no quieren volver a experimentar por el momento, por lo que frenaron sus intenciones.

Dejaron la planificación de la boda en un segundo plano y no ha habido discusión sobre una nueva fecha en este momento. No quieren presionarse por ese tema", dijo una fuente a Entertainment Tonight . Cuando inicialmente estaban planeando su boda, había mucho estrés y tensión, pero ahora que las cosas van tan bien entre ellos, tienen la mentalidad de: 'Si no está roto, no lo arregles’", agregó.