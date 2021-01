¡No la perdona! Érika Buenfil cobra venganza contra Martha Figueroa y la humilla en 'Hoy'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la famosa y reconocida actriz, Érika Buenfil, no perdona los comentarios que Martha Figueroa hizo en contra de su hijo y durante su reciente visita al programa Hoy cobró venganza contra la conductora.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, la protagonista de múltiples melodramas aceptó acudir al matutino de Las Estrellas pero le hizo una fuerte petición a la productora Andrea Rodríguez Doria.

Buenfil habría solicitado a la producción que Martha no se le acercara ni la saludara pues aún no olvida que llamó a su hijo Nicolás como ''Zedillito'', en referencia a su padre biológico, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo.

Aceptó ir el lunes a Hoy con una condición: 'que esa mujer (refiriéndose a Martha Figueroa) no se me acerque ni me dirija la palabra'. Y la producción le cumplió su deseo a Erika Buenfil", escribió el columnista.