Sofía Aragón es hospitalizada por complicaciones de salud y da los detalles

Ciudad de México.- La modelo mexicana Sofía Aragón, le reveló a sus seguidores de redes sociales que este día fue hospitalizada de emergencia por complicaciones de salud relacionadas a una enfermedad que padece desde hace años.

A través de sus historias de Instagram, la finalista de Miss Universo 2019 informó que se encuentra internada en un nosocomio por una recaída en su padecimiento de endometriosis, una condición ginecológica que la ha mantenido en constantes visitas al médico.

Lee también: TV Azteca traería de regreso Sofía Aragón como la conductora de 'La Voz México'

La endometriosis otra vez haciendo de las suyas ¿Sabías que afecta a 170 millones de mujeres en el mundo?... Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad... Pronto haré un video para platicarles mi experiencia y qué tratamientos he seguido”, escribió Aragón.

En las imágenes se observa a la tapatía de 26 años postrada en una cama de hospital mientras viste una bata y saluda a la cámara. Hasta el momento no ha ofrecido mayores detalles de su condición.

Te podría interesar: Tras pleito con TV Azteca y Televisa, Lupita Jones llegaría al PAN

Cabe recordar que en noviembre de 2020, Sofía Aragón confesó que sufre de endometriosis desde hace tiempo, pero dejó de atenderse cuando participó en Mexicana Universal, pues según detalló, la directora, Lupita Jones, nunca la apoyó económicamente como está establecido.

Yo tengo endometriosis, un problema ginecológico, y tenía que ir a citas constantemente. Durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Le decía a Lupita: 'Por favor, necesito ir al doctor', y me contestaba, 'sorry, no hay dinero'", narró.