¿Televisa en crisis? Silvia Pinal habla de los problemas económicos de La Casa del Actor

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de Televisa, Silvia Pinal, durante una entrevista en Sale el Sol se pronunció al respecto de las recientes declaraciones de Jorge Ortiz de Pinedo, quien hace algunos días manifestó que La Casa del Actor se encontraba en crisis económica. Señaló que esto afectaría a los actores jubilados y a los que viven en esta, pues dejarían de recibir sus beneficios.

Aunque el protagonista de Un Familia de Diez dijo que esta se encontraba en una complicada situación, Doña Silvia desestimó estas declaraciones y durante la entrevista que brindó al programa de Imagen Televisión: negó que la casa de retiro de los artistas se encuentre en peligro económico.

Podría interesarte: Casa del Actor pone restricciones para ingreso de actriz de Televisa que acabó de indigente

Quién le ha dicho eso, no le está diciendo la verdad… se lo voy a preguntar de dónde sacó eso porque no, no. La obra que hemos hecho nosotros ahí está y la gente ahí está y están agradecidos, a veces no podemos darles muchas cosas, pero en general, siempre se les ha dado", contestó la primera actriz.