Tras denuncia de Laura Zapata, suspenden asilo donde su abuela fue maltratada

Ciudad de México.- A poco más de una semana que Laura Zapata y Thalía revelaran que el asilo donde se encontraba su abuelita Eva Mange no estaba brindando la atención adecuada, la Fiscalía General del Estado de México tomó acciones y suspendió las actividades en este edificio.

No solo la villana de telenovelas puso denuncia, sino otras cinco personas también alzaron la voz por el maltrato hacia los adultos mayores, y la tarde de ayer martes las autoridades optaron por clausurarlo.

Sin embargo, la hermana de Thalía confesó en entrevista para el programa Venga la Alegría que no estaba enterada de esta situación.

¡Ay, Dios Mío!, no pues aquí tengo que estar adentro porque el geriatra de mi abuela dice que no puede salir mi abuela… ahorita ya me preocupó porque dije ‘¿cómo va a entrar la doctora a cuidarle las escaras a mi abuela?’, yo me imagino que ella sí podrá entrar”, expresó Laura.