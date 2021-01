VIDEO: Ángel del Villar, ex de Chiquis, le hace lujoso regalo a Cheli Madrid

Estados Unidos.- Ángel del Villar, el famoso empresario que después de terminar su relación con Chiquis Rivera decidió unirse en matrimonio con Cheli Madrid, se salió con la suya durante la tarde de este miércoles.

El también productor musical tomó la iniciativa de sorprender a su esposa y madre de su hija con un lujoso regalo que al parecer ni ella misma se lo esperaba pero resultó realmente impactante pues según la información brindada no celebran algo en especial.

A través de Instagram es donde la cantante grabó un pequeño video de la tremenda y muy costosa sorpresa que recibió pues es un Lamborghini, último modelo, de color blanco y con un enorme moño de color rojo.

Así que mientras Cheli canta "run, run, no se raja mi troquita", los usuarios de Internet no se hicieron esperar para atacarla de un supuesto interés que exista entre ella y su matrimonio, aunque muchos otros dejaron claro que es un acto que no agrada para nada a Janey.

Fuente: Instagram @chicapicosa2