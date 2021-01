Angelique Boyer manda mensaje a Sebastián Rulli para cuando regrese; esto fue lo que le dijo

Ciudad de México.- La famosa actriz, Angelique Boyer, mandó un mensaje por redes sociales a su novio, Sebastián Rulli, que se encuentra en España atendiendo a su padre; y esto fue lo que le dijo.

El actor se encuentra en España junto a su papá, luego de que este último sufriera un derrame cerebral. No obstante, Sebastián compartió unas fotos en Instagram para mandarle un mensaje de amor a su novia y decirle cuánto la extraña.

Ante esto, Angelique quedó encantada y contestó que también lo extraña demasiado pero que cuando regrese aprovecharán su tiempo juntos.

¡Vida de mi amor! ¡Yo también! ¡Todo el tiempo! Pero agárrate cuando llegues", contestó Angelique.



La actriz, modelo y cantante nacida en Francia, destacó en días anteriores que no pudo acompañar a su novio a España a causa de la pandemia, pues incluso el actor tuvo ciertas dificultades para poder salir del país e ir a cuidar de su padre. No obstante, ella ha destacado que a la distancia lo acompaña y apoya en este momento que no es fácil para la familia del actor y galán de telenovelas de Televisa.

Sebas tuvo que pedir un permiso especial de urgencia para viajar, nuestra intención todo este tiempo ha sido cuidarnos, así que por suerte lo logró, no fue sencillo pero ahora puede estar con su papá y es maravilloso porque para su papá es muy importante", destacó la actriz en entrevista para 'Despierta América'.

Fuente: Instagram