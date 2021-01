Gala Montes estalla en 'Hoy' y niega haber causado ruptura de Marimar y Pancheri: "Son chismes"

Ciudad de México.- La joven y guapísima actriz, Gala Montes, estalló ante los rumores que la acusan de haber provocado la ruptura sentimental entre sus colegas del medio Marimar Vega y Horacio Pancheri.

En días pasados la revista TVNotas aseguró que la estrella juvenil de Televisa y el galán argentino tenían un romance en secreto luego de conocerse durante las grabaciones de la telenovela La mexicana y el güero.

Gala concedió una entrevista al programa Hoy para desmentir que ella haya tenido algo qué ver en el rompimiento de Marimar y Pancheri, además de defenderse, pues no quiere que su carrera se manche de esta forma.

Sí me molesta porque son chismes y son mentiras y te ponen en lugar que no es, he llevado una carrera muy pulcra y limpia, y a mis 20 años pues no, no tengo la necesidad de andar robando a nadie", comentó.