"Me lleva la ...": 'El Capi' Pérez estalla contra conductores de 'VLA' en vivo

Ciudad de México.- El juego del Sin palabras en Venga la Alegría ha sacado el lado más competitivo de cada uno de los conductores y es que en más de una ocasión han tenido peleas sin importarles que están en pleno programa en vivo.

Para esta divertida sección el elenco del matutino de TV Azteca se divide en dos grupos: Pueblo (Anette Cuburu, Pato Borghetti, 'El Capi' Pérez, Laura G y el chef Mariano Sandoval) y Favorito (Cynthia Rodríguez, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Horacio Villalobos, Brandon Peniche y el chef Ismael Zhu 'El Chino').

Durante la mañana de este jueves todos los integrantes del equipo del Pueblo acusaron al juez Roger González de inclinarse hacia los favoritos y 'regalarles puntos', desatando la furia de 'El Capi' en varias ocasiones.

No manches Roger, me lleva la Zapping Zone, me lleva la Zapping Zone", dijo Pérez al ver que su compañera Laura fue obligada a lanzar el dado en más de tres ocasiones.