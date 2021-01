Tragedia en el mundo del cine: Muere famosa actriz de 'How to Get Away with Murder'

Estados Unidos.- La primer actriz negra Cicaly Tyson, nominada al Oscar por su papel en la película Sounder, en 1972, falleció este jueves 28 de enero, así lo informó su familia mediante un comunicado a través de su mánager Larry Thompson, quien no ha dado más detalles hasta el momento.

Con gran pesar, la familia de la señorita Cicely Tyson anuncia su transición pacífica esta tarde. En este momento, permita a la familia su privacidad", según un comunicado emitido a través de Thompson.

La también exmodelo comenzó su carrera en la pantalla con papeles pequeños, pero ganó fama a principios de la década de 1970 cuando las mujeres negras finalmente comenzaban a obtener papeles protagónicos. Además de su nominación al Oscar, ganó dos premios Emmy por interpretar a la exesclava de 110 años en el drama televisivo de 1974 La autobiografía de la señorita Jane Pittman.

Soy muy selectiva ya que he sido toda mi carrera sobre lo que hago. Desafortunadamente, no soy el tipo de persona que trabaja solo por dinero. Tiene que tener algo de sustancia real para que lo haga", dijo a The Associated Press en 2013.

Tyson fue tres veces ganadora del premio Emmy mejor conocida por sus papeles en Twelve Angry Men , Odds Against Tomorrow, The Comedians, A Man Called Adam, The Heart is a Lonely Hunter, Sounder, The Autobiography of Miss Jane Pittman, Roots y Las mujeres de Brewster Place.

Sus créditos también incluyeron The Oldest Living Confederate Widow Tells All, Trip to Bountiful, Bustin 'Loose, Fried Green Tomatoes, Hoodlum y How to Get Away with Murder .

En los últimos años, fue colaboradora frecuente del actor y cineasta Tyler Perry . Trabajaron juntos en Diario de una mujer negra loca, Reunión familiar de Madea, ¿Por qué me casé también? y Alex Cross .

El libro de la memoria de Tyson Just as I Am: A Memoir se publicó esta semana. Hasta el momento no se ha revelado la verdadera causa de muerte de la estrella del cine.

