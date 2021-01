Tras brutal golpiza, Lupita D'Alessio habla de la preocupante situación de su hijo

Ciudad de México.- Después de que Cesar D’Alessio denunciara la brutal golpiza que recibió después de realizar una presentación musical a un domicilio en el Estado de México, su madre, la cantante Lupita D’Alessio, reveló en Despierta América varios detalles del estado de salud de su hijo.

La llamada 'Leona Dormida' en dicha entrevista contó que estuvo muy preocupada al ver a su hijo en tan "dolorosa situación", pues sintió que se iba a morir por la gravedad de sus lesiones el pasado mes de diciembre.

Mal, mal, fue una situación muy dolorosa, casi me lo matan, o sea, literal fue así", explicó D'Alessio.

La reconocida interprete de 'Mentiras' negó que su hijo se haya "vendido" como dicen, explicando que por poco se queda sin voz debido a que lo ahorcaron. No obstante, ella le ha ayudado a recuperarla con unos ejercicios que su madre le enseñó.

Por ahí se dijo en redes sociales que mi hijo se había vendido. Tú sabes que nosotros somos gente muy trabajadora, le afectaron un poco las cuerdas vocales, porque literal lo estaban ahorcando, pero con los ejercicios que mi mamá me enseñaba, yo se los estoy pasando a él", señaló Lupita.

D'Alessio, de igual manera, reveló que su hijo tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva facial ya que le "destrozaron" la cara a golpes, aclarando que ella misma pagó todo y no los agresores.

Su mamá le pagó la operación, para que luego no anden diciendo que ellos, no, yo su mamá lo llevó, le dije no te preocupes, su naricita pues se la tuvieron que… le hicieron pedazos la cara, entonces sí lo tuvieron que operar, pero ya está bien", aclaró la cantante.