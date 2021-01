VIDEO: Conductora de 'Sale el Sol' entra en labor de parto en pleno programa en vivo

Ciudad de México.- Joanna Vega-Biestro, querida conductora de Sale el Sol, en pleno programa en vivo reveló que ya sintió que comenzó a entrar en labor de parto y que mañana viernes 29 de enero va a nacer su primogénita, Antonella, agradeciendo a todos el cariño que le habían brindado durante el tiempo que estuvo en la dulce espera.

Vega-Biestro todo el día estuvo enlazada en el matutino de Imagen Televisión, pese a que ya sentía contracciones y que no soportaba la espalda por ellas, mencionando que eso comenzó a sucederle desde el momento en el que la doctora le dijo que ya mañana 29 de enero nace Antonella alrededor de las 11:00 horas.

Ya empecé a tener contracciones de las normales, ya no aguanto la espalda, ya me voy a despedir de la panza... Estoy a un estornudo, me siento como que más hinchada, pero más feliz y emocionada que mañana a esta hora ya le voy a poder ver la carita", dijo aguantando las lágrimas.