Beyoncé se viste de luto: Sobrino de la cantante es asesinado a balazos en su departamento

Estados Unidos.- Recientemente, autoridades de San Antonio, Texas han revelado que el pasado martes 26 de enero encontraron el cuerpo sin vida del rapero Kardone, sobrino de Beyoncé, señalando que el hombre fue asesinado a balazos dentro de su departamento y que ya están en la búsqueda de una sospechosa.

Martell DeRouen de 34 años, nombre verdadero del rapero, después de que su madre revelara que estaba preocupada por su hijo ya que no le habían visto, fue encontrado sin vida por en su departamento ya que ante la denuncia la Policía fue a realizar un control de bienestar para verificar que todo estuviera en orden.

Después de encontrarse con la impactante escena, las autoridades identificaron a Sasha Skare de 21 años, también música local, como sospechosa del asesinato del rapero, quien le había brindado asilo a la joven en el complejo The Towers en la cuadra 16700 de La Cantera Parkway.

Cabe mencionar que hasta el momento Skare, quien en 2020 fue liberada bajo fianza por cargos de violencia, no ha sido encontrada por la Policía y la familia del rapero tiene puesta una orden activa de aprehensión en su contra, dónde la hacen responsable del lamentable fallecimiento de Kardone, quien hace poco había firmado en The Orchard para lanzar nueva música.

En cuanto a los familiares del rapero, ha sido su madre quien se ha pronunciado al respecto pidiendo justicia por su hijo, señalando que se sentía traicionada por Skare.

Porque abres tu casa a alguien y le ofreces todo lo que tienes y que el resultado final sea la desaparición de mi hijo y realmente no hay respuestas verdaderas de lo que realmente sucedió. Mi pregunta más importante era, ¿por qué estás corriendo? ¿Si no has hecho nada malo? ¿Y si lo amas y te preocupas por él tanto como dices?", dijo a medios locales.