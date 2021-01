FOTO: Hija de Karla Luna reaparece en Instagram y manda fuerte indirecta hacia Panini

Ciudad de México.- Hace unos cuantos días, el tema sobre Karla Luna y Karla Panini volvió ser noticia, luego de que se confirmara que la hijas de la primera con Américo Garza, ya podrán convivir con la familia materna.

No obstante, esto podría dar pie a una nueva serie de escándalos, pues este viernes 29 de enero, la hija mayor de la fallecida comediante, Estephany Luna, publicó una fotografía en Instagram en la que dejaría un contundente mensaje.

Ante esto, miles de internautas reaccionaron al post dándole la razón a la hija de Karla Luna, al igual de que mencionaron extrañar a la famosa a varios años de su partida.

Karla Luna por siempre", "No has muerto no morirás mi Karlita", "Una foto donde me da paz en mi corazón verla recuperada fresca feliz y en paz", escribieron algunos internautas.