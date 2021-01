Héctor Soberón se niega a hacerse prueba de ADN por la demanda de su presunto hijo ilegítimo

Ciudad de México.- Desde hace unos cuantos años, el famoso actor de telenovelas, Héctor Soberón, se encuentra enfrentando la demanda legal interpuesta por la mujer, Brigitte Rivera, quien asegura que su hijo de 10 años es del artista.

En su reciente entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, el actor habló de como es que va el proceso y desmintió algunos rumores al respecto.

Obviamente yo no voy a confiar en ninguna demanda, porque estoy bajo el estado de derecho y con eso me amparo, entonces, yo no me he negado a hacer nada, solo que yo estoy con lo que me dicen los abogados", dijo Soberón.