Mara Patricia Castañeda pide un alto a las críticas por entrevistar a Don Vicente Fernández

Ciudad de México.- Luego de que aconteciera el caso de presunto acoso por parte del cantante, Don Vicente Fernández, la famosa periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, sorprendió hace unos días al entrevistar al artista para que contara su versión de los hechos.

Tras esto, comenzaron a llover las críticas, tanto para la periodista como para el interprete de música ranchera, pues en el video se hicieron comentarios a otros medios que buscaron "amarrar navajas".

Sin embargo, ahora es Mara Patricia, quien ha decidido romper el silencio y pedir un alto a los comentarios negativos de su entrevista, pues tanto el público como otros medios del espectáculo, la han criticado, aludiendo a que alguna vez ella fue nuera de Vicente.

Me sorprendieron mucho los comentarios de colegas, comentarios de colegas calificando una entrevista, pues no son mis maestros, podría considerar a otros mis maestros, como a Pati Chapoy , Jacobo Salodowski , que en paz descanse, quienes puedan decir si o no, incluso mi hermano, si es o no una entrevista".

Yo no me atrevería a juzgar el trabajo de nadie, cada quien hace su chamba como puede, si la molestia es que las declaraciones me las diera a mí, lo siento, pues yo creo que como todos hago lo mismo, marco pregunto, se aceptan o no, no sé cuantos medios buscaron a Don Vicente antes que yo", dijo Mara Patricia Castañeda.