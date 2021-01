Para conseguir trabajo en Televisa, reconocido actor afirma que tuvo que salir con ex de Niurka

Ciudad de México.- Recientemente, el nombre de Mauricio Mejía, reconocido actor de Televisa, ha sonado con fuerza en redes, pues aseguró que para conseguir trabajo en la televisora San Ángel tuvo que aceptar salir con un productor, expareja de Niurka Marcos, el cual han asegurado se trata de Juan Osorio.

Mejía, el pasado jueves 28 de enero, realizó una dinámica con su medio millón de fans en redes sociales, donde a él le tenían que hacer una pregunta que debía responder con un verdadero o falso: una de las preguntas despertó mucha polémica.

Una fan decidió preguntarle a Mauricio si alguna ocasión había tenido que salir con un productor, de cualquier parte en la que haya trabajado, para conseguir alguno de los papeles, a lo que este dijo que sí, aclarando que fue con una expareja de Niurka.

Verdadero. Con el ex de Niurka. I’m sorry for everybody. I’m sorry for you (Lo siento por todos. Lo siento por ti)", respondió Mejía ante la pregunta.