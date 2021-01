Selena Gomez, gobierna todo Twitter por su nuevo sencillo 'Baila Conmigo'

Estados Unidos.- La madrugada de este viernes 29 de enero, la famosa cantante y actriz, Selena Gomez, lanzó el video oficial de Baila Conmigo, su nuevo sencillo en colaboración Rauw Alejandro. A solo unas horas de haberlo presentando, ya es una tendencia en Twitter, pues seguidores que aseguran comienza una "nueva era" para ella.

Gomez es la tendencia número uno y tres en la red social, pues hace poco salió en todas las plataformas su nuevo video oficial del tema Baila Conmigo, el cual canta en español, al igual que De Una Vez, el hit que presentó hace unos días.

La famosa interprete de Look At Her Now arrancó el 2021 con todo, igual que el año pasado con temas como Love You To Love Me de su álbum 'Rare', además del lanzamiento de su nueva marca de cosméticos.

Los millones de fans de la guapa exestrella Disney, señalan que están "enamorados" de su nuevo tema y que ha iniciado "una nueva era" en su carrera musical. De igual forma, celebran lo "hermosa" que luce con los 'outfits' que usó para 'Baila conmigo'.

Sin embargo, no todo fue genial, ya que algunos fans se quejaron de que Selena casi no salió en el video bailando, que era lo que esperaban ver, además de señalar que esos "cinco segundos" que salió no fueron suficientes debido a que apareció en una pantalla más pequeña.

uD83CuDFB6uD83DuDC83uD83DuDD7ABaila, baila, baila conmigo uD83CuDFB6 ¡Ya salió la nueva canción de Selena Gomez con Rauw Alejandro! Y nos encantó uD83DuDE0D. ¿Qué te pareció?



uD83DuDCF8: @selenagomez pic.twitter.com/sxQIyXown8 — EstiloDF (@EstiloDF) January 29, 2021

Baila Conmigo es literalmente un HIT EN POTENCIA.



Selena realmente nos dio un gran tema pegadizo para bailar todo el dia y su pronunciación es asombrosa, preparense por que esto va a sonar por todos lados. pic.twitter.com/5deu5TAjcT — Yeli? (@taylenasunshine) January 29, 2021

no estoy lista para la nueva era de selena cantando en español y viéndose así #BailaConmigo pic.twitter.com/VIDt836kN2 — nina lvs rena ? (@wheeinsverse) January 29, 2021

Así estaba esperando a las 2 am para ver el video de Selena Gómez y prácticamente ni aparece uD83DuDE2DuD83EuDD72 pic.twitter.com/R7EZePwr0L — uD835uDC7AuD835uDC90uD835uDC87uD835uDC8AuD835uDC82? (@sssofiamartinez) January 29, 2021

