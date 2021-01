¡Sí andan! Natti Natasha destapa romance con su mánager Raphy Pina: "Nos amamos"

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la aclamada cantante, Natti Natasha, confirmó que está estrenando romance al lado de su mánager Raphy Pina luego de meses de especulaciones sobre su cercana relación.

El lanzamiento del videomusical de Inédito, que marca el debut del cantante español Fran Rozzano firmado por Pina Récords, revivió los rumores, por lo que Natti y Raphy salieron a dar la feliz noticia con sus seguidores.

Estamos very, very hapy (muy, muy felices), íbamos a hacer el live (en vivo), pero estábamos igualitos que ustedes viendo los comentarios, viendo el video como 20 veces, yo no lo podía creer que, por fin, ya todo mundo lo sabe”, dijo la dominicana durante un enlace en Instagram.