¿Superó a Chumel? Natalia Téllez revela estar sorprendida por su actual noviazgo

Ciudad de México.- A pesar de que Natalia Téllez se vio bastante enamorada del influnecer, Chumel Torres, ahora la famosa parece haber superado a su viejo amor, pues decidió hablar por primera vez de su actual noviazgo con, Antonio Zabala,

En la reciente emisión del programa, Netas Divinas, la conductora decidió abrir su corazón y contar como es su relación con su pareja hoy en día.

En general, mi problema es que tenía miedo de que alguien me dejara ir y que me dejara ir luego. Evitar tanto el conflicto, así de 'hay un problema, ¿no quieres?', luego brincar a cortar, pero muy cañón, porque yo decía: 'no vaya a ser que me corten'", explicó.