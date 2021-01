VIDEO: ¿Se acabó el amor? Esposo de Bárbara de Regil la tacha de "berrinchuda"

Ciudad de México.- Durante la mañana y tarde de este viernes 29 de enero Bárbara de Regil se sinceró con sus fieles admiradores y fans y confesó algunas situaciones de su vida privada frente a las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la aclamada chica fitness decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas y sorprendió a sus seguidores con fuertes revelaciones.

También lee: Internautas aseguran que Bárbara de Regil es 'hombre' tras publicar esta foto en redes sociales

Una de las interrogantes que contestó la protagonista de Rosario Tijeras fue cuál era su mayor defecto y 'sin pelos en la lengua', ella reconoció que es "súper desesperada" y que le gusta que las cosas se hagan de forma inmediata.

Sin embargo, Bárbara también compartió el sentir de su esposo Fernando Schoenwald y confesó que él la tacha de ser "berrinchuda".

Fer dice que soy muy berrinchuda, que si no es lo que mis hue... me enojo", comentó De Regil.

Te podría interesar: Bárbara de Regil deja sin aliento a Instagram al lucir abdomen plano desde Acapulco

Sin embargo, Bárbara comentó más adelante que sigue muy enamorada del abogado por diversas cuestiones, entre ellas que él le brinda la confianza en los momentos más complicados de su carrera.

Cada vez que me critican, Fer tiene la seguridad en sus manos... me quita el poder y me da esa seguridad", dijo la actriz.