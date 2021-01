Andrea Legarreta dedica conmovedoras palabras a su madre por su cumpleaños

Ciudad de México.- No cabe duda que una de las personas más importantes en la vida de la conductora Andrea Legarreta, es su mamá, la señora Isabel Martínez, quien este 3 de enero está celebrando un año más de vida.

Es por ello que la presentadora estrella del programa Hoy escribió una conmovedora felicitación para su progenitora a través de su cuenta de Instagram, donde además compartió una fotografía donde ambas posan juntas y contentas.

¡Mi reina hermosa! Mi Chabelita adorada. Hoy es tu cumpleaños. Celebro tu vida mamacita linda. No me canso de dar gracias a Dios por ti, porque me tocaste como mamá. Siempre comprometida y luchando para ser la mejor mamá para nosotros. Una mujer que hombro con hombro al lado de mi Pá siguen en el camino de la vida llenándonos de amor.”