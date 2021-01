"'Chabelo' no nos dio la cara": El señor Aguilera cuenta cómo se enteró del final de 'En Familia'

Ciudad de México.- Jorge Alberto Aguilera, quien es mejor conocido como el señor Aguilera, contó cómo se entero de que el programa En Familia con Chabelo saldría del aire.

Él fue uno de los personajes más emblemáticos de este gran proyecto pues durante trabajó con esta producción durante 25 años; como se recordará, el señor Aguilera era el titular de la esperada sección Los cuates de provincia.

Durante una entrevista que brindó a Infobae pero que fue retomada por TVNotas, Jorge Alberto contó que se enteró que En Familia saldría del aire por un ejecutivo de Televisa pero lo que se comentaba en pasillos era otra cosa.

Luego de esto, el querido conductor confesó abiertamente que Xavier López 'Chabelo' no le dio la cara para informarle de propia voz que el programa se había acabado pese a que tenían una gran amistad.

Tratamos de tener una cercanía y ahí sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué y no quiero saberlo, porque los únicos que pueden dar la fehaciente realidad de cómo ocurrieron las cosas fueron los actores de esa junta donde se acabó el programa".