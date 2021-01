Daisy Ridley responde a las acusaciones sobre que es una persona agresiva e intimidante

Estados Unidos.- La actriz británica Daisy Ridley habló para la edición de febrero de la famosa revista Tatler sobre el hecho de que se le fue etiquetada como una persona intimidante y bastante agresiva por los miembros del equipo durante diferentes producciones.

Ridley, quien ha participado en algunas películas como Star Wars, Murder on the Orient Express, Ophelia, fue acusada por alguien de la producción de su más reciente cinta Chaos Walking, dirigida por Doug Liman, de ser una actriz de actitud bastante intimidante, por lo que dio una respuesta concreta sobre esa acusación.

Me han dicho que soy intimidante... Eso fue en Chaos Walking... Me estaban peinando, poniéndome la peluca. Recuerdo que pensé: 'Dios, ¿debería ser más pequeño? ¿Debería estar más callado? También me han llamado agresiva. Mi energía es 'bastante agresiva'. Eso fue durante una reunión con un director".